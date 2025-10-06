«Современный вариант средневековой осады». Новая тактика российских дроноводов напугала ВСУ

Украинскую армию напугала новая тактика российских операторов дронов, которы устраивают блокаду в тылу ВСУ, применяя инновационные технологии. Об этом написало американское издание The Wall Street Journal .

Ключевую роль, по мнению авторов материала, играет элитное российское подразделение.

«Злейший враг украинцев под Донецком — центр передовых беспилотных технологий „Рубикон“. Это элитное российское подразделение играет важную роль в кампании воздушного перехвата», — написали в статье.

По данным издания, суть тактики заключается в том, чтобы отрезать ВСУ от поставок продовольствия и боеприпасов, а также подкрепления. Для этого российские дроны патрулируют дороги в украинском тылу, уничтожая любой транспорт. Операторы «Рубикона» способны за одну ночь могут уничтожить десятки украинских грузовиков.

Украинцы сравнили российскую тактику с «современным вариантом средневековой осады».

В российской армии появились подразделения «ночных охотников» на тяжелые беспилотники ВСУ. Украинские боевики активно используют гекса- и октокоптеры, а также крупные квадрокоптеры, которые могут совершать сбросы противотанковых и минометных мин и вести ретрансляцию сигнала для ударных FPV-дронов.