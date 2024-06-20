Советника главы ДНР ранило при атаке беспилотника под Донецком

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин пострадал при атаке беспилотника под Донецком. Об этом он рассказал ТАСС .

Гагин находился в районе населенного пункта Еленовка вместе с коллегой. Они остановились, чтобы подкачать колесо, и специально заехали под деревья, чтобы не попасть под прицел дронов.

Однако один беспилотник обнаружил их. Некоторое время БПЛА кружил над ними, затем сбросил снаряд.

«У товарища множественные осколочные ранения головы, лица, руки и бедро. У меня — осколочное лица и плечо, ссадины», — уточнил советник главы ДНР.

У мужчин было с собой радиоэлектронное ружье, которым пострадавшие погасили сигнал дрона и дезориентировали его. Медицинскую помощь им оказали специалисты районной больницы Волновахи.

Гагин уточнил, что им зашили раны и оставили в учреждении. Сейчас уже советник главы ДНР находится дома.

Накануне боевики ВСУ снова атаковали территории ДНР. Погибли два человека, еще семь пострадали.