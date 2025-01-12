МИД Швейцарии подтвердил готовность организовать встречу Путина и Трампа
Le Temps: Швейцария заявила о готовности организовать переговоры Путина и Трампа
Швейцария выразила готовность провести на своей территории встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для завершения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо сообщила газета Le Temps.
Швейцария организует встречу, если об этом попросят сами главы государств, подчеркнул дипломат. Он напомнил, что швейцарская сторона после саммита в Бюргенштоке регулярно сообщала Украине, России и США о готовности «поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира».
Газета добавила, что руководство Швейцарии не будет проявлять инициативу в вопросе организации переговоров. По данным Le Temps, есть и другие страны, которые согласились провести у себя встречу Путина и Трампа.
Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков предположил, что Трамп, придя к власти, сократит финансирование ВСУ. По мнению военного, республиканец откажется выделять деньги на армию, которая не может удержать территории.