МИД Швейцарии подтвердил готовность организовать встречу Путина и Трампа

Швейцария выразила готовность провести на своей территории встречу российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа для завершения конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на руководителя службы информации швейцарского МИД Николя Бидо сообщила газета Le Temps .

Швейцария организует встречу, если об этом попросят сами главы государств, подчеркнул дипломат. Он напомнил, что швейцарская сторона после саммита в Бюргенштоке регулярно сообщала Украине, России и США о готовности «поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира».

Газета добавила, что руководство Швейцарии не будет проявлять инициативу в вопросе организации переговоров. По данным Le Temps, есть и другие страны, которые согласились провести у себя встречу Путина и Трампа.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков предположил, что Трамп, придя к власти, сократит финансирование ВСУ. По мнению военного, республиканец откажется выделять деньги на армию, которая не может удержать территории.