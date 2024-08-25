Советник по безопасности журналистов Reuters погиб в ДНР

Советник по безопасности журналистов агентства Reuters, по неуточненной информации, скончался из-за обстрела в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Reuters.

«Как я понимаю, это был не журналист, а советник по безопасности. Но это предварительная информация», — заявил собеседник агентства.

Он не уточнил, идет ли речь о подданном Британии или нет.

До этого в Reuters сообщили, что их корреспонденты попали под ракетный удар в Краматорске. Двое работников агентства получили ранения, еще один пропал без вести. Пострадавших госпитализировали.