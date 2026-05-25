Совет депутатов вручил награды семьям бойцов СВО в Мытищах

21 мая в Мытищах прошло заседание Совета депутатов городского округа. Во время встречи матерям и вдовам военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, вручили медали «Опора. Надежда. Вера».

Торжественная церемония состоялась в начале заседания. Награды получили четыре женщины, чьи сыновья и мужья погибли при исполнении воинского долга. Медали стали знаком признательности семьям военнослужащих и напоминанием о цене, которую они заплатили за защиту страны.

Председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов обратился к присутствующим со словами поддержки. Он подчеркнул, что семьям погибших продолжат оказывать необходимую помощь и внимание.

«Уважаемые мамы и вдовы! Примите искреннюю благодарность за ваши силу духа и верность. Вы прошли через тяжелейшие испытания. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать вам всестороннюю поддержку и быть рядом в любой момент», — сказал Андрей Гореликов.

После церемонии депутаты перешли к рабочей части заседания. Народные избранники рассмотрели изменения в ранее принятые решения Совета депутатов, а также обсудили исполнение муниципального бюджета за 2025 год. Кроме того, участники встречи заслушали отчет о выполнении бюджета за первый квартал 2026 года.

Во время обсуждения депутаты уделили внимание вопросам социальной поддержки. Речь шла о корректировке порядка предоставления выплат для работников медицинской сферы.

«Мы единогласно приняли решения, касающиеся изменений порядка предоставления социальных выплат, чтобы ими могли воспользоваться как можно больше медиков», — отметила первый заместитель председателя Совета депутатов Наталья Гречаная.

Следующее заседание Совета депутатов городского округа Мытищи назначили на 18 июня.