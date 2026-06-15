Соучастники преступлений. Лантратова дала оценку поставщикам оружия ВСУ

Поставляющие ВСУ вооружение правительства западных стран становятся соучастниками преступлений против мирных граждан в России. Об этом в телеграм-канале заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова.

В обращении к ОБСЕ и ООН Лантратова привела факты военных преступлений боевиков ВСУ: атаки по музею-панораме «Оборона Севастополя» и пассажирскому автобусу в Енакиеве, а также по общежитию и колледжу в Старобельске.

«Международное сообщество должно назвать вещи своими именами. Поставки оружия, которое используется против гражданского населения, — не помощь. Это участие в преступлениях», — заявила она.

Омбудсмен призвала международные структуры не молчать, а защищать права человека.

«Не закрывать глаза на страдания детей, женщин и обычных семей. Не делить жертв на своих и чужих», — заключила Лантратова.

Днем ранее от удара ВСУ по брянской деревне скончалась женщина, еще два жителя пострадали.