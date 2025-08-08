Социальная акция «Собери ребенка в школу» началась в Мытищах

«Единая Россия» запустила ежегодную федеральную акцию «Собери ребенка в школу», которая уже стала традицией. Активисты партии, депутаты и неравнодушные граждане собирают необходимые канцелярские принадлежности и рюкзаки для детей участников СВО, а также для ребят из малообеспеченных семей и с ограниченными возможностями здоровья.

Депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, председатель совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов и его первый заместитель Наталья Гречаная поддержали акцию, передав канцтовары и другие учебные материалы в местную общественную приемную партии «Единая Россия».

Сейчас идет сбор заявок от тех, кто нуждается в помощи, уже поступило около 40 просьб. Особое внимание уделяют детям из семей, чьи отцы сейчас защищают Родину в зоне спецоперации. Каждый собранный школьный набор представляет собой не просто комплект канцелярских принадлежностей, а реальную помощь и поддержку для семей в важный период, а также вклад в будущее подрастающего поколения.

Для участия в акции «Собери ребенка в школу», нужно подготовить необходимые вещи для школьников: учебные и творческие наборы, рюкзаки, спортивный инвентарь. Принести их следует в пункт приема школьных принадлежностей в общественной приемной партии «Единая Россия» по адресу: улица Мира, дом 37.