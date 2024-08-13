Сотрудницу воинской части в ЮВО задержали по подозрению в передаче данных Украине

Оперативники ФСБ задержали сотрудницу одной из воинских частей в Южном военном округе по подозрению в передаче данных Украине. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Ростовской области.

В ведомстве отметили, что бойцы ФСБ выявили и пресекли противоправную деятельность гражданки России, которая была связана с передачей сведений дислокации объектов и подразделений Вооруженных сил Российской Федерации украинской стороне.

ФСБ установила, что через мессенджер Signal жительница Ростова-на-Дону начала вести переписку с представителем военной разведки Украины. В январе 2023 года она поступила на службу в воинскую часть в ЮВО, где фиксировала данные о складах, базах и арсеналах, входящих в состав округа.

Подозреваемую задержали, ей предъявили обвинение по статье о государственной измене.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли теракт в Запорожской области.