Сотрудница законсервированной шахты «Дуванная» погибла при ударе ВСУ в ЛНР

Пасечник: удар ВСУ в День шахтера убил ламповщицу шахты «Дуванная»

Украинские боевики атаковали законсервированную шахту «Дуванная» в Краснодонском округе Луганской Народной Республики. В результате удара погибла ламповщица, которая вместе с коллегами поддерживала рудник в рабочем состоянии. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник .

Он подчеркнул, что особый цинизм поведению украинских боевиков придало то, что свой удар они нанесли в День шахтера.

«Прицельная атака — их пренебрежение к славной истории Донбасса, трудовым подвигам шахтеров и всему, что связано с нашей историей», — заявил Пасечник.

Глава Луганской Народной Республики принес соболезнования родным и близким погибшей.

Он добавил, что за минувшие сутки от ударов украинских боевиков ранения получили восемь местных жителей, повреждены автомобили, частные дома и коммунальная инфраструктура в восьми муниципалитетах.

В минувший четверг, 27 августа, при обстреле украинскими боевиками транспорта на пункте пропуска «Должанский — Новошахтинск» ранения получила 14-летняя девочка.