При атаке ВСУ на ЛНР пострадала 14-летняя девочка

В Луганской Народной Республике при обстрелах со стороны ВСУ пострадала 14-летняя девочка. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник .

В районе пункта пропуска «Должанский — Новошахтинск» под удар попали грузовые автомобили и микроавтобус. Осколочные ранения получила девочка-подросток.

В Рубежном беспилотник атаковал минивэн. На участке дороги Ребриково — Ровеньки и в районе поселка Фащевка Антрацитовского округа пострадали водители трех грузовиков.

«Всем пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!» — поделился Пасечник.

Всего за сутки атакам подверглись 14 муниципалитетов региона. Повреждения получили автомобили, объекты гражданской, коммунальной и коммерческой инфраструктуры.

Пасечник добавил, что над ЛНР сбили 150 беспилотников ВСУ. Всего минувшей ночью силы ПВО уничтожили 267 украинских дронов над российскими регионами.