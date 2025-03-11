Сотрудниц производственной компании из Красногорска наградили за помощь бойцам СВО

Волонтеры и сотрудницы производственной компании СИМА из Красногорска регулярно помогают военнослужащим в зоне СВО. Они плетут маскировочные сети по всем требованиям ГОСТа Минобороны России. Накануне за активную поддержку женщин наградили благодарственными письмами и знаками отличия.

Компанию основали в 2022 году. Сейчас в ней работают 11 сотрудниц и 17 волонтеров: это раскройщицы, окантовщицы и плетельщицы.

«Наши сети не поддерживают горение и не впитывают влагу — качества, имеющие огромное значение в полевых условиях. Они не создают бликов на солнце и не издают шуршащих звуков, обладают высокой прочностью и способны выдерживать значительные нагрузки. Только за минувший год на передовую было отправлено 2400 квадратных метров этих жизненно важных маскировочных покрытий», — отметила начальник цеха предприятия Оксана Андреева.

Награждение сотрудниц приурочили к Международному женскому дню. Исполнительный директор компании Игорь Еня и представители администрации муниципалитета по поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова вручили им благодарственные письма и наградные знаки «Благодарю за труд».

«Они выполняют исключительно важную работу. Сети, которые они плетут для наших бойцов, помогают сохранить их жизни и технику, приближая нашу Победу», — отметил начальник отдела инвестиций и инноваций Управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Дмитрий Рябов.