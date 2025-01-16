Сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) придумали новый способ мобилизации жителей Херсона. Об этом сообщили РИА «Новости» в пророссийском подполье.

«Мужчин обзванивают под видом сотрудников МВД, просят предоставить информацию о себе и своем местонахождении, а иногда явиться в участок. Тех, кто ведется, мобилизуют», — рассказал источник.

В июле прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что население города, находящегося под украинской оккупацией, сократилось вшестеро, с 300 до 50 тысяч человек.

Общественно-экономическая жизнь в Херсоне умирает, поскольку большинство мужчин мобилизована или прячется от ТЦК, и даже проукраински настроенные жители в подавленном настроении, рассказал он.