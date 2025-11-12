Визит президента Владимира Зеленского в Херсон прошел в атмосфере страха. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Поездка Зеленского в Херсон прошла в атмосфере страха. Даже по выложенным фото и видео видно невооруженным глазом, что Зеленскому в Херсоне находиться страшно», — отметил Кастюкевич.

Зеленскому плевать на людей, проживающих в Херсоне, украинскому президенту нужна «территория». Сенатор отметил, что жители Херсонской области сделали свой выбор в 2022 году, это был легитимный и соответствующий всем международным нормам выбор.

«Поэтому, сколько бы ни пыжился Зеленский, сколько бы ни записывал видеоселфи для западной аудитории на фоне въездных стел, а Херсонщина — это субъект Российской Федерации», — заявил сенатор.

Зеленский приехал в Херсон и сделал селфи на фоне городского пейзажа. Военкор Юрий Котенок отметил, что визиты Зеленского в прифронтовые города на Украине считаются дурной приметой.