Сотрудники МФЦ в Солнечногорске отметили профессиональный праздник

В Солнечногорске отпраздновали День работника многофункционального центра. Сотрудников офиса в поселке Андреевка поздравил первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, передав слова признательности и теплые пожелания.

Он выразил благодарность директору МФЦ округа Наталье Спициной, руководителю филиала Елене Волынкиной и всему коллективу за высокий уровень обслуживания жителей и профессиональные успехи.

«От имени главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова поздравили специалистов с Днем сотрудника МФЦ Московской области. За период своей деятельности МФЦ „Андреевка“ одержал победу во всероссийском конкурсе „Лучший многофункциональный центр России“. Такое признание свидетельствует о высоких показателях и качестве предоставляемых услуг», — сказал Кирилл Типографщик.

Филиал обслуживает порядка 68 тысяч жителей поселков Андреевка, Голубое, Менделеево и Алабушево. Здесь работают девять окон приема и выдачи документов, специализированное окно для предпринимателей и цифровой центр для самостоятельной подачи заявлений. Также функционирует клиентский офис управляющей организации «УК „Симфорус“», где жители могут получить консультации по оплате жилищно-коммунальных услуг.

К поздравлениям присоединилась и заместитель главы округа Надежда Назарьева.

«Каждый день вы доказываете, что даже самые сложные бюрократические процедуры могут быть простыми и понятными для обычного человека. С самого начала СВО вы помогаете фронту, отправляя десятки тонн гумпомощи нашим воинам и жителям новых территорий. Спасибо за заботу о людях, тактичность и неравнодушие», — поблагодарила Надежда Назарьева.

Первый центр госуслуг в Солнечногорске начал работу в 2014 году. С актуальной информацией о перечне услуг, адресах и режиме работы можно ознакомиться на сайте.