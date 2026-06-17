Сотрудники Балашихинской больницы собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Очередную партию гуманитарной помощи — коло 100 коробок отправили из Балашихи. Груз был сформирован по запросам бойцов

Идею направить помощь бойцам на передовую сотрудники балашихинской больницы поддержали единогласно. Помогали по своим силам: кто-то финансами, кто-то лично закупал продукты и предметы быта.

«Всем коллективом мы приняли единогласное решение, что участвуем в сборе. Обычно мы спрашиваем, что необходимо на фронте нашим ребятам, стараемся по максимуму укомплектоваться и отправить необходимую гуманитарную помощь. Такая поддержка очень важна», — сказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Гуманитарный груз включил средства личной гигиены, продукты питания, медикаменты, 3D-принтер и генераторы.Ветеран боевых действий, начальник отдела гражданской обороны и мобилизационной работы Балашихинской больницы Дмитрий Соколовский поддерживает связь с бойцами, благодаря чему формируется список необходимых на фронте вещей.

Постоянные пункта сбора гуманитарной помощи в Балашихе работают по адресам: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7, и на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.