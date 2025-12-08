Сотрудники администрации Мытищ поздравили с днем рождения бойца СВО

Заместитель главы Мытищ Ирина Ваврик и Андрей Гореликов посетили бойцов спецоперации, тепло пообщались и поздравили самого старшего из них — военного с позывным «Батя» — с днем рождения. Сейчас трое из служащих находятся в отпуске и проводят все свободное время с семьей, стараясь помочь с домашними делами.

Осенью 2022 года четверо жителей Мытищ из одной семьи приняли решение встать на защиту своей Родины. Три года они уже идут вместе по этому пути, поддерживая друг друга, а дома их близкие обеспечивают надежный тыл.

Сотрудники администрации Мытищ и председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов выразили свою поддержку и поздравления бойцу специальной военной операции, подчеркивая важность каждого участника в этом нелегком пути. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила: «С семьей остаемся на связи, готовы подключиться к решению всех возникающих вопросов».

Для оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям в администрации округа был создан специальный отдел поддержки. Связаться с ним можно по телефону: 8 (495) 583-73-73, адрес: город Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 36/7.