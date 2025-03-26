Сотрудник Запорожской АЭС получил 18 лет за подготовку теракта по заказу ГУР

Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему сотруднику Запорожской АЭС Сергею Потынге, которого обвиняли в подготовке теракта на станции во время визита туда представителей МАГАТЭ. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель суда.

По материалам дела, Потынга весной 2023 года вступил в террористическую группировку, подконтрольную украинской разведке, и собирал информацию об автомобилях, которые допускали на территорию АЭС.

Впоследствии ему поручили организовать теракт. Для этого мужчина забрал из тайника килограмм взрывчатки и установил на днище одного из автомобилей. Однако хозяин машины заметил бомбу и обратился в спецслужбы.

В декабре того же года Потынгу вычислили и задержали. Теперь его приговорили к 18 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.

В октябре в результате теракта погиб сотрудник Запорожской АЭС Андрей Короткий. Его автомобиль взорвали в Энергодаре по заказу украинских спецслужб.