Сотрудник «Ростелекома» погиб при обстреле ВСУ в Курской области

Украинские боевики атаковали группу инженеров «Ростелекома». Жертвой удара стал один из связистов, сообщило в Telegram-канале Минцифры России.

Глава ведомства Максут Шадаев рассказал, что погибший Александр Некрасов работал в местном филиале «Ростелекома» более 20 лет. ВСУ атаковали инженеров, когда они восстанавливали связь в городе Рыльске.

«Александр погиб на месте. Его напарник, Андрей Бариев, был ранен. Его доставили в областную больницу Курска», — отметил Шадаев.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пожелал выздоровления пострадавшему сотруднику «Ростелекома».

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