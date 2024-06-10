Сотрудник «России 24» и еще три человека подорвались на мине в Шебекине

Губернатор Гладков: четыре человека подорвались на мине в Шебекине

Четыре человека — трое бойцов самообороны и сотрудник канала «Россия 24» — подорвались на мине в городе Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской обласи Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Оператор телеканала получил осколочные ранения левого плеча и брюшной полости. Его доставили в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии. Врачи проводят операцию.

Еще одного раненого отвезли на машине скорой помощи в белгородскую больницу № 2. Двум другим бойцам уже оказали необходимую медицинскую помощь, дальше они будут лечиться амбулаторно.

На месте работают представители оперативных служб.

Утром 10 июня стало известно об атаке ВСУ на Шебекино. В результате удара пострадали две женщины и мужчина. Все трое попали в больницу, им оказывают всю необходимую медпомощь.