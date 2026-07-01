Сотрудник ОМОНа погиб после атаки ВСУ на Рыльск в Курской области

Ночью ВСУ атаковали город Рыльск в Курской области, в результате ЧП погиб один из сотрудников ОМОНа, также ранения получил полицейский. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн .

«Сегодня ночью с помощью беспилотников ВСУ разбросали взрывные устройства на двух площадях в городе. При попытке разминировать боевую часть погиб взрывотехник ОМОН Росгвардии», — уточнил он.

Помимо этого, пострадал сотрудник полиции. Хинштейн назвал обстановку в городе напряженной, ВСУ продолжают нападки, в Рыльске объявили опасность атаки БПЛА.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что в результате целенаправленной атаки ВСУ на Шебекинский округ погиб мирный житель. Также в Валуйском, Ракитянском, Борисовском и Белгородском и Шебекинском округах пострадали 14 человек.