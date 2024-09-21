В Кукрской области при исполнении служебных обязанностей погиб начальник пиротехнического отдела Центра «Лидер» Вячеслав Цоффка, сообщила пресс-служба МЧС. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким сотрудника.

«В 46 лет, в самом расцвете сил ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — отметил глава МЧС России Александр Куренков.

Цоффка не раз принимал участие в гуманитарных разминированиях — как в России, так и за границей. На его счету более 10 тысяч найденных и обезвреженных опасны предметов. Погибшего удостоили орденом Мужества, медалью «За отвагу» и другими наградами.

ВСУ в Курской области прибегают к террористическим методам, сгоняю не успевших эвакуироваться жителей в подобие концлагерей, заявила представитель МИД Мария Захарова. Представители Международного Комитета Красного Креста отказываются приезжать туда, потому что не хотят поддерживать вторжение ВСУ и боятся «поддержать» Россию, заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.