Боевики ВСУ создают в российском приграничье подобие концлагерей, куда под дулом автоматов вывозят не успевших эвакуироваться жителей Курской области, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ситуацию в регионе обсудили министр иностранных дел Сергей Лавров и президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич. Представители организации заявили о готовности посетить Курскую область, но лишь в том случае, если поездку согласуют Россия и Украина. Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил 360.ru, почему МККК не спешит посетить регион.

Литовкин напомнил, что украинские власти предлагали представители МККК добраться до Курской области через свою территорию. Однако этот вариант рассматривать не стали. По словам полковника в отставке, в этом случае организация поддержала бы оккупацию региона агрессором. Но и по российским территориям делегация отправиться не может.

«Потому что Россия в глазах международной организации — агрессор, она „напала“ на Украину, Украина — „жертва“, они не могут поддерживать связь с „агрессором“. А вот те восемь лет (ударов ВСУ в Донбассе — прим. ред.), про которые я с вами говорил, они этого не видели, они этого не знают, что Россия — не агрессор, Россия — защитница тех людей, которых убивали», — объяснил Виктор Литовкин.

ВСУ продолжают атаковать мирное население Курской области. Под обстрел попали жители Рыльского района, убиравшие урожай картошки.