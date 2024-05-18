Сотрудник коммунального предприятия погиб из-за атаки дрона под Курском | 360°

Важное 18 мая 2024, 11:48 Сотрудник коммунального предприятия погиб из-за атаки дрона под Курском Врио губернатора Смирнов: дрон атаковал деревню под Курском, погиб человек РИА «Новости»

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Украинский беспилотник атаковал деревню Городище Рыльского района Курской области. Под удар попала машина коммунального предприятия, один сотрудник скончался. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

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«Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь», — написал он.

В этот же день украинские боевики атаковали Скадовск в Херсонской области. Военные ВСУ наносили удары из РСЗО HIMARS американского производства. Пострадали 11 человек, врачи оказывают им медицинскую помощь. На место ЧП прибыли экстренные службы. Информация о разрушениях уточняется.