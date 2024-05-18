Сотрудник коммунального предприятия погиб из-за атаки дрона под Курском | 360°

18 мая 2024, 11:48
Сотрудник коммунального предприятия погиб из-за атаки дрона под Курском
Врио губернатора Смирнов: дрон атаковал деревню под Курском, погиб человек
Украинский беспилотник атаковал деревню Городище Рыльского района Курской области. Под удар попала машина коммунального предприятия, один сотрудник скончался. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Смирнов выразил глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.
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«Еще один сотрудник получил осколочное ранение, врачи бригады скорой помощи оказывают ему необходимую помощь», — написал он.
В этот же день украинские боевики атаковали Скадовск в Херсонской области. Военные ВСУ наносили удары из РСЗО HIMARS американского производства. Пострадали 11 человек, врачи оказывают им медицинскую помощь. На место ЧП прибыли экстренные службы. Информация о разрушениях уточняется.
Беспилотники
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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