Сотрудник агропредприятия погиб из-за удара дрона под Брянском

Украинский беспилотник атаковал село Брахлов в Климовском районе Брянской области. В результате налета погиб сотрудник агропромышленного холдинга, заявил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал он.

Глава региона уточнил, что ВСУ целенаправленно атаковали предприятие. Он выразил соболезнования родным погибшего и отметил, что им окажут всю необходимую поддержку.

В результате удара также получил повреждения специализированный автомобиль. На место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.

В ночь на 28 апреля над регионами нейтрализовали 186 украинских дронов, их сбили в период с 22:00 до 7:00 по московскому времени. Налетам подверглись Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Курская области, Краснодарский край, а также Крым.