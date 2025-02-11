ВС России продвинулись в Харьковской области

Марочко: ВС России продвигаются в Харьковской области после взятия Двуречной

Российские военные продвигаются в Харьковской области после освобождения стратегически важного поселка Двуречная, а также закрепились в селе Фиголевка. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Об освобождении Двуречной стало известно 28 января. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев отмечал, что поселок имеет важное стратегическое значение, контроль над ним позволит ВС России наступать на нескольких направлениях.

«В ходе развития успеха в районе Двуречной войскам удалось выбить украинских боевиков и занять расположенный на высотах в районе населенного пункта Западное их опорный пункт. Также ВС России продвинулись северо-восточнее Новомлынска и закрепились в населенном пункте Фиголевка», — заявил Марочко.

Ранее стало известно, что российские военные освободили Новомлынск в Харьковской области и Барановку в ДНР.