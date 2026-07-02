Состояние водителей атакованного ВСУ автобуса на границе с Белоруссией назвали тяжелым

Водители автобуса, атакованного ВСУ на границе России и Белоруссии, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович, его слова привело агентство Sputnik .

«Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам», — добавил Вольфович.

Белорусский Минздрав уточнил, что ранения получил еще один пассажир. Всех троих отправили в Гомельскую областную больницу.

Посол России в Минске Борис Грызлов назвал произошедшее уже вторым целенаправленным ударом украинских террористов по белорусам. Он подчеркнул, что такое военное преступление не останется безнаказанным.

«Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции», — добавил глава дипмиссии.

В общей сложности на борту находились 19 пассажиров, из них шестеро — граждане России. Автобус направлялся из Минска в Анапу.