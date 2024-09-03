Состояние пострадавших при атаке ВСУ мальчиков из Белгорода оценили как крайне тяжелое

Губернатор Гладков: состояние пострадавших при атаке ВСУ детей крайне тяжелое

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Двух мальчиков, которые получили ранения в результате атаки украинских боевиков на Белгород, привезли в московские больницы. Медики оценили состояние детей как крайне тяжелое, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что врачи оказывают юным пациентам всю необходимую помощь.

«Состояние пока тяжелое, но как докладывают врачи — стабильное», — сказал губернатор.

Солдаты ВСУ атаковали Белгород 1 сентября. В результате обстрела пострадали 9 взрослых и двое детей. Одного мальчика увезли в больницу с проникающим осколочным ранением живота и открытым переломом правой стопы, второго — с обширными ранами обеих ног.

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