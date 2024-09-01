Число раненных при атаке ВСУ жителей Белгородской области выросло до 11

Белгородский губернатор Гладков: атака ВСУ ранила двух детей и девять взрослых

Ранения различной степени тяжести при атаке украинских боевиков на Белгород и пригороды получили 11 мирных жителей, включая двух детей. Состояние несовершеннолетних крайне тяжелое, отметил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что 10 человек доставили в больницы города. Еще одному раненому врачи помогли на месте и отправили на амбулаторное лечение.

«В крайне тяжелом состоянии двое детей: у одного мальчика проникающее осколочное ранение брюшной полости и открытый перелом правой стопы, у второго — обширные раны обеих ног. Оба ребенка сейчас уже в операционных», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что по раненым детям врачи провели консультации с федеральными клиниками. При необходимости мальчиков доставят на лечение в Москву.

Он добавил, что вместе с одним из детей ранения получила его мать. Первую помощь женщине и ребенку оказали жители города.

Украинские боевики после ночной атаки запустили новые снаряды и беспилотники по Белгороду днем 1 сентября. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили цели на подлете к населенным пунктам. Упавшие осколки привели к возгоранию автомобиля, балкона многоэтажного дома и сухой травы на трех участках. Пламя оперативно потушили пожарные расчеты.