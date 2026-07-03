Состояние одного из пострадавших при взрыве в Рыльске оценили как тяжелое

Один из пострадавших при взрыве автомобиля в Рыльске находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил «Известиям» представитель Федерального центра медицины катастроф, анестезиолог-реаниматолог Александр Попов.

Еще у одного состояние средней тяжести, близкое к тяжелому. Еще двое получили только легкие ранения.

«[Пострадавшие] получают полностью всю терапию и проходят полное обследование», — подчеркнул врач.

Утром автомобиль, в котором находились двое сотрудников районной администрации, подорвался на мине. Директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин, сидевший за рулем, получил ранения живота и бедра. У главы района Владимира Ковальчука минно-взрывная травма и осколочные ранения ног.

Еще двое пострадавших в этот момент стояли на крыльце, у них акубаротравма и осколочные ранения.