Сортировочный центр Wildberries эвакуировали в Симферополе

В Симферополе эвакуировали сортировочный центр Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

«Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — отметили в сообщении.

Накануне глава корпорации Татьяна Ким рассказала о выплатах предпринимателям, пострадавшим от атак ВСУ на склады в Электростали. По ее словам, первые выплаты получат «самые маленькие и незащищенные слои предпринимателей». В качестве дополнительных мер продавцам обеспечат скидки на хранения, отсрочку кредитов и снижение стоимости логистики.

Пожар на складском комплексе в Электростали тушили несколько дней. Массовый налет украинских беспилотников на Московскую область произошел в ночь на субботу, 18 июля.