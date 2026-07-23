Ким сообщила, когда Wildberries выплатит деньги пострадавшим от атак на склады

Компания Wildberries 22 июля начала выплачивать компенсации малым предпринимателям, которые пострадали при атаках беспилотников ВСУ на склад в Электростали. Об этом рассказала глава корпорации Татьяна Ким, предпринимателя процитировали «Известия» .

Первые выплаты получат «самые маленькие и незащищенные слои предпринимателей», объяснила Татьяна Ким. Речь идет о 88 тысячах человек.

Аналогичное сообщение уже направила пострадавшим селлерам и пресс-служба маркетплейса. Здесь предупредили, что запросить вывод средств можно будет только 10 августа. В таком случае деньги поступят на указанный счет через девять дней.

По какой методике будут рассчитываться такие компенсации, пока не уточнялось.

В Wildberries рассказали и о дополнительных мерах поддержки клиентов. Им обеспечат скидки на хранения, отсрочку кредитов и снижение стоимости логистики.

ВСУ с 18 июля нанесли несколько ударов по складам Wildberries в Подмосковье, Тамбовской области и в Краснодарском крае. Татьяна Ким еще 18 июля пообещала поддержку пострадавшим из-за этих атак.