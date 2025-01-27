Соревнования по шахматам прошли в Богородском округе

Соревнования по шахматам для людей с ограниченными возможностями здоровья провели в Богородском округе. Участие в них приняли восемь человек.

Цель спартакиады была не только популяризовать спорт среди людей с ограниченными возможностями, но и создать равноправные условия для участия каждого. Под руководством опытных тренеров и организаторов все смогли проявить свои умения и навыки в этой интеллектуальной игре.

Первое место по итогам соревнований занял Юрий Попов. Второе место у Евгения Родешова, третье место завоевал Александр Бурыкин. Спортсмены получили удовольствие не только от игры, но и от приятного общения.

Недавно уникальный центр сопровождения слепоглухих открылся в Сергиевом Посаде. В нем смогут одновременно проживать 100 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Там также будут проходить реабилитацию участники СВО с ранениями слуха и зрения. На открытие приехали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, патриарх Кирилл и заместитель министра обороны России Анна Цивилева.