Сопротивление в оккупированном Херсоне помогло ударить по пункту управления ВСУ

ТАСС: войска уничтожили в Херсоне 10 плавсредств ВСУ и пункты управления БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Российские военные по наводке сопротивления ликвидировали украинские пункты управления дронами и 10 плавсредств ВСУ в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС.

Организация «Русский Херсон» передала ВС России координаты, с помощью который войска уничтожили военные объекты. Подпольщики отметили, что продолжат бороться с ВСУ и будут помогать освобождать территории от нацистов.

Ранее командир расчета БПЛА «Ланцет» десантников из группировки «Днепр» ВС России с позывным Рысь рассказал, что украинское командование перебросило несколько подразделений с Херсонского направления. Военных направили на север. По словам командира расчета, украинская армия сократила число боевиков под Херсоном.

Губернатор Владимир Сальдо в августе заявил, что на левый берег Днепра попыталась переправиться диверсионная группа ВСУ. Российские бойцы поразили боевиков с помощью беспилотника, сообщил RT.

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