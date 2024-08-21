ТАСС: войска уничтожили в Херсоне 10 плавсредств ВСУ и пункты управления БПЛА

Российские военные по наводке сопротивления ликвидировали украинские пункты управления дронами и 10 плавсредств ВСУ в Херсоне. Об этом сообщил ТАСС .

Организация «Русский Херсон» передала ВС России координаты, с помощью который войска уничтожили военные объекты. Подпольщики отметили, что продолжат бороться с ВСУ и будут помогать освобождать территории от нацистов.

Ранее командир расчета БПЛА «Ланцет» десантников из группировки «Днепр» ВС России с позывным Рысь рассказал, что украинское командование перебросило несколько подразделений с Херсонского направления. Военных направили на север. По словам командира расчета, украинская армия сократила число боевиков под Херсоном.

Губернатор Владимир Сальдо в августе заявил, что на левый берег Днепра попыталась переправиться диверсионная группа ВСУ. Российские бойцы поразили боевиков с помощью беспилотника, сообщил RT.