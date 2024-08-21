Командование ВСУ сняло несколько подразделений с Херсонской области

Командир ВС РФ Рысь: ВСУ направили подразделения с Херсонской области на север

Командование Украины вывело несколько подразделений ВСУ с Херсонского направления, объединило их в колонну и направило на север. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников из группировки «Днепр» с позывным Рысь.

По его словам, российские военнослужащие видели, как солдаты ВСУ покидали некоторые участки Херсонской области и двигались на север.

Боец добавил, что его расчет уже некоторое время фиксирует переброску сил украинской армии с Херсонского направления на другие участки фронта.

«Противник сократился в численности на Херсонском направлении. Похоже, они отступили», — добавил оператор БПЛА.

Ранее военнослужащий с позывным Рысь сообщил, что ВСУ начали применять новую тактику при использовании беспилотников. Дроны специально поднимают на высоту до трех тысяч метров, чтобы потом попытаться перехватить российские «Ланцеты».