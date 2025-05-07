Сообщения о желании Украины создать демилитаризованную зону оценили в Кремле

Песков: Россия не слышала от Киева инициатив по созданию демилитаризованной зоны

Россия пока не слышала каких-либо заявлений от Украины о желании установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«На этот счет из Киева не было ни одного заявления», — ответил Песков на вопрос о готовности России рассмотреть соответствующее предложение украинской стороны.

Таким образом официальный представитель Кремля отреагировал на заявление спецпосланника президента США Кита Келлога, выступившего с утверждением, будто Украина готова к 30-дневному перемирию и хочет заморозки боевых действий по всей линии соприкосновения при условии создания демилитаризованной зоны глубиной 30 километров.

Ранее Песков также заявил, что российская сторона не слышала сигналов от Украины о готовности к диалогу с Россией без предварительных условий.