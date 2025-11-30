Соловьев опубликовал видео из Днепропетровской области

Ведущий Владимир Соловьев отправился в зону спецоперации. Видео оттуда он разместил в своем Telegram-канале .

«Решил присоединиться к коллегам и пересек административную границу Днепропетровской области с военнослужащими одного из подразделений группировки войск „Восток“», — написал ведущий.

Соловьев добавил, что благодаря туману, мешающему беспилотникам, он смог записать репортаж.

«Вот тетраэдры, ров разделяющий. На границе мы. С одной стороны — Донецкая Народная Республика, с другой — Днепропетровская область», — отметил он на видео.

Ранее стали известны подробности покушения на знаменитого ведущего. Согласно материалам Второго Западного окружного военного суда, Соловьева хотели отравить пиццей.

На заседании прозвучала запись голоса одного из обвиняемых. Мужчина рассказывал сообщникам детали варианты покушения, в том числе он рассматривал возможность нанести отравляющие вещества на руль и другие части салона автомобиля.