Готовившие покушение на Соловьева хотели отравить его пиццей

На заседании Второго Западного окружного военного суда по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева выяснилось, что обвиняемые хотели отравить его заказанной пиццей. Об этом сообщил ТАСС .

Аудиозапись, сделанную в квартире одного из обвиняемых — Андрея Пронского, — огласили во время слушания. На ней мужчина рассказывал план соучастнику Владимиру Белякову и другим фигурантам дела

«Например, мы устанавливаем адрес Соловьева, отслеживаем его заказ, <...> перехватываем и подсовываем ему отравленную пиццу», — говорил Пронский.

В качестве другого варианта сообщники рассматривали возможность нанести отравляющие вещества на руль и другие части салона автомобиля. Но в итоге сочли эту идею ненадежной и отказались от нее. Машину ведущего планировали взорвать.

На допросе Пронский заявил, что представленную суду аудиозапись смонтировали. Беляков признался в политической ненависти к Соловьеву и заявил, что действительно следил за авто Соловьева, чтобы сжечь. По словам мужчины, убивать журналиста он не собирался.