Соловьев назвал СВО самой успешной операцией в истории России

Специальная военная операция стала самой успешной за всю историю России. Об этом в комментарии «Вестям» заявил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Он подчеркнул, что пока еще не все современные россияне это осознали, потому что не были на передовой и не прошли через тяжелые испытания, как их предки.

«Это одна из самых успешных военных операций, которые когда-либо проводила Россия» — сказал Соловьев, отвечая на вопрос об оценке СВО.

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» заявил, что потери среди бойцов, принимавших участие в специальной военной операции не были напрасными.

Он подчеркнул, что все они приблизили достижение целей и реализации поставленных боевых задач.