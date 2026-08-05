Солодчук в должности замминистра обороны возглавил единую службу тыла

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Андрея Иванаева командующим войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр», освободив его от командования «Востоком». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Иванаев сменил на этой должности генерал-полковника Валерия Солодчука, которого тем же указом назначили заместителем министра обороны.

На состоявшемся ранее в этот же день совещании президент анонсировал кадровые перестановки. Он пояснил, что Солодчук возглавит вновь созданную по инициативе министра обороны Андрея Белоусова единую службу тыла.

Также в России появятся войска беспилотных систем, которыми будет командовать экс-начальник штаба группировки «Центр» Денис Лямин.