Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» атаковали укрепленный опорный пункт ВСУ под Угледаром. Об этом сообщили «Известия» .

По данным Минобороны, российские военные уничтожили «опорник» и обеспечили себе плацдарм для продвижения штурмовых групп.

С помощью одного залпа «Солнцепек» выжигает площадь, равную четырем футбольным полям. В издании добавили, что экипаж ТОС выбирает максимальную дистанцию стрельбы, так как украинские боевики ведут охоту за этим мощным оружием.

«Основные цели — это лесополосы. Скопление личного состава противника, скопление техники, укрепрайоны», — указал командир «Солнцепека» с позывным Борода.

Оружие защищено от атак БПЛА благодаря специальной обшивке. Также ТОС сопровождает группа прикрытия, вооруженная антидроновыми ружьями и дробовиками, тепловизорами, приборами ночного видения и автоматами.

Ранее военные гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота ликвидировали технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Украинская армия потеряла бронетранспортеры Stryker и «Козак», а также бронеавтомобиль HMMWV.