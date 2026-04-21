«Солнцепек» ВС России ударил по опорному пункту ВСУ

В Запорожской области ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ с подземными коммуникациями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале .

Объект обнаружила разведка группировки. По данным министерства, речь идет о крупном укрепленном пункте с разветвленной системой подземных ходов. После получения координат расчеты тяжелой огнеметной системы нанесли удар и уничтожили укрепление вместе с подземными коммуникациями.

«Чтобы накрыть этот лабиринт из бетона и туннелей, в ход пошел бескомпромиссный аргумент — залп ТОС-1А „Солнцепек“. Термобарический удар не оставил противнику ни шанса отсидеться в укрытиях», — заявили в Минобороны.

В начале апреля расчеты ТОС «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили еще несколько пунктов размещения украинских боевиков в Запорожской области. Пункты размещались в зданиях населенного пункта, а также в прилегающих лесополосах.