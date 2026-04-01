Расчеты ТОС «Солнцепек» группировки войск «Восток» уничтожили пункты размещения украинских боевиков в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Замаскированные места дислокации ВСУ выследили в ходе разведки с беспилотника, пункт размещался в зданиях в населенном пункте, а также в прилегающих лесополосах.

«После уточнения координат целей экипажи тяжелых огнеметных систем „Солнцепек“ 35-й общевойсковой армии нанесли удары термобарическими снарядами по выявленным объектам», — отметили в министерстве.

Высокую точность попадания обеспечили корректировка огня в реальном времени и использование штатных отечественных систем связи и управления. Расчеты ТОС разрушили укрепления ВСУ и уничтожили живую силу противника.

В январе в зоне СВО заметили миниатюрную установку для запуска термобарических боеприпасов от первой версии «Солнцепека», установленную на беспилотник. Установка получила название «Мальвина-М».