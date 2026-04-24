«Солнцепек» уничтожил четыре опорных пункта ВСУ в Харьковской области

Расчет тяжелых огнеметов ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» ликвидировал замаскированные укрепленные пункты ВСУ в Харьковской области. Об этом заявил командир взвода огнеметных систем с позывным Атом в беседе с РИА «Новости» .

«В результате очередного удара были уничтожены четыре опорных пункта, расположенные в лесополосе, три пикапа и более 15 человек личного состава противника», — сказал он.

По словам собеседника журналистов, наблюдение и корректировку целей проводили расчеты разведывательных беспилотников.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие заняли часть леса у Митрофановки под Колодезным в Харьковской области. Он отметил, что боевики ВСУ неоднократно переходили в контрнаступление со стороны Митрофановки и Редкодуба. ВС России отразили все атаки противника.