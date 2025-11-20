Новую партию гуманитарной помощи отправили бойцам СВО из Домодедова

В городском округе сформировали и отправили очередной гуманитарный конвой. Вещи первой необходимости для участников специальной военной операции собирали местное отделение Ассоциации ветеранов СВО, бизнесмены, прихожане храма в селе Красный Путь и неравнодушные жители Домодедова.

В партию вошли инструменты, оборудование и другие позиции, которые военнослужащие запросили заранее. Все это поможет им в обустройстве быта на фронте

Доставит груз на передовую руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Рябов. Вместе с ним поедет настоятель храма села Красный Путь. Отец Лев не первый раз отправляется на фронт, оказывая духовную поддержку военным, которая помогает переживать трудности службы. Его визитам бойцы всегда очень рады и ждут их.