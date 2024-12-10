Солисту Подольской филармонии вручили медаль Минобороны России
Медалью «Участнику специальной военной операции» награжден лауреат всероссийских и международных конкурсов Павел Быков. Церемония вручения состоялась в Центральном музее Вооруженных Сил.
Солист Подольской филармонии также получил благодарность от директора департамента культуры Минобороны РФ Артема Горного. Павел Быков рассказал, что награду ему вручали на фоне Знамени Победы. Его четырехлетняя дочь, которая вместе с артистом присутствовала на церемонии, сказала, что очень гордится отцом.
Павел Быков постоянно выступает для участников специальной военной операции и жителей новых регионов России. Артисты культбригады «Москонцерта», в состав которой входит подольский солист, давали концерты в Донецкой и Луганской народных республиках, Мариуполе, на передовой и в госпиталях. Скоро им предстоит выступление со спектаклем «Тайны елочных игрушек» в Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР.
Быков также награжден медалями Минобороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и «За вклад в развитие армейских международных игр».
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