Солист из Подольска стал заслуженным артистом Московской области

Почетное звание присвоили вокалисту Подольской филармонии Павлу Быкову. Он является лауреатом всероссийских и международных конкурсов, не раз выступал для военнослужащих в Сирии и Нагорном Карабахе.

Павел Быков окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. В Подольской филармонии работает с 2012 года, в том числе уже шесть лет — ведущим артистом.

Солист постоянно посещает с концертами зону специальной военной операции и новые регионы России. В составе культбригады «Москонцерта» Павел Быков выступал на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе, в госпиталях, для жителей Донецкой и Луганской народных республик и бойцов СВО на передовой, в пунктах временного размещения в Курской области.

Павел Быков награжден медалями Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии» и «За вклад в развитие армейских международных игр». Недавно ему также вручили медаль «Участнику специальной военной операции».