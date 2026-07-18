Российские военные за несколько дней уничтожили 15 дронов «Баба-Яга» и НРТК

В Днепропетровской области российские военные за несколько дней уничтожили порядка 15 тяжелых гексакоптеров и наземных роботизированных комплексов ВСУ. Об этом рассказал старший разведчик взвода разведки батальона 1642 «Кедр» группировки войск «Центр» Александр Пляшник, сообщил ТАСС .

«Очень много БПЛА „Баба-ега“ у них [у ВСУ] сбили, парни работают. Часто используют НРТК. В большом количестве у них. Ну, тоже отрабатываем эти цели успешно на этой задаче», — рассказал боец.

Пляшник добавил, что бойцы полка даже соревнуются между собой, кто больше собьет наземных комплексов.

Ранее в Днепропетровской области расчеты войск беспилотных систем при помощи комплексов «Герань» поразили два железнодорожных локомотива. Украинские боевики использовали их, чтобы доставлять военные грузы в регион.