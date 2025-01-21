Марочко: продвижение российской армии под Купянском привело к панике в рядах ВСУ

Продвижение армии России на двуреченском плацдарме под Купянском в Харьковской области привело к панике в рядах ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций», — уточнил собеседник агентства.

Марочко подчеркнул, что российские военные смогли ликвидировать некоторые места дислокации армии Украины и вытеснить противника на западные окраины поселка Двуречная.

Военный эксперт добавил, что Вооруженные силы России вклинились в оборону ВСУ более чем на один километр и продвинулись на юге и севере населенного пункта.

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 20 января заявил, что российские войска нанесли удар по Богодухову в Харьковской области, где перед отправкой на фронт концентрируются подразделения украинской армии.