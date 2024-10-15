Солдаты-насильники ВСУ сдались в плен под Курском

РБ: в Курской области в плен сдались пять солдат-насильников ВСУ

В Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен. Все они отбывали наказания за изнасилования, сообщил Telegram-канал «Работайте, братья!»

Пленные сами рассказали, по каким статьям УК Украины отбывали наказания. По их словам, их отпустили на свободу в обмен на заключение контракта с ВСУ.

«Мы заштатные», — заявил один из сдавшихся, объяснив, что вышел из тюрьмы, где сидел за изнасилование.

Остальные сдавшиеся в плен подтвердили, что отбывали наказание за совершение того же преступления.

Ранее в плен ВС России сдался боец подразделения «Айдар»*. По словам командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, пленный украинский военный попросил российское гражданство.

*Организация «Айдар» признана экстремистской и запрещена в России.