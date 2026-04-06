Солдат ВСУ предложил застрелить раненого из-за нехватки еды

В Запорожской области военнослужащий ВСУ предложил ликвидировать сослуживца с ранениями из-за голода. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на радиоперехват.

«У нас проблема в количестве рациона: мы ели, растягивали на троих, а тут еще четвертый, нам его легче застрелить», — сказал солдат с позывным Бахмут.

Украинский боец добавил, что раненый пришел к ним на позицию за пять дней до этого. В эту же дату они получили последний сухпаек.

Выслушавший Бахмута командир заявил, что солдаты обманывают, и провизия поступает в соответствии с графиком.

Ранее стало известно, что ВСУ возвращают на поле боя недолечившихся военнослужащих из госпиталей, опасаясь потерять позиции.